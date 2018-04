Sindaci, dirigenti della Regione e del Comune: ecco tutti gli indagati

Ci sono il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, il suo predecessore Giusi Nicolini e undici fra dirigenti di Regione, Comune e responsabili delle ditte. Ecco l'elenco completo degli indagati dell'inchiesta per le irregolarità nel funzionamento del depuratore dell'isola.

Oltre a Martello e Nicolini sono finiti sotto inchiesta: Maurizio Pirillo, 56 anni, ex direttore generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Sicila; Felice Ajello, 60 anni, direttore dei servizi attuativi della gestione del servizio idrico della Regione; Salvatore Stagno, 47 anni, responsabile unico del procedimento relativo al rinnovo del depuratore; Giuseppe Tornabene, 64 anni, direttore dei lavori; Giuseppe Dragotta, 62 anni, direttore dei lavori; Manlio Maraventano, 50 anni, ex dirigente dell'Utc di Lampedusa; Francesco Brignone, 55 anni, ex dirigente Utc; Calogero Fiorentino, 61 anni, ex dirigente dell'Utc; Sonja Nunziatina Cannizzo, 48 anni, amministratore della Nuroni Srl, società che avrebbe dovuto realizzare il nuovo depuratore dell'isola; Luigi Fidone, 43 anni, direttore tecnico della Nuroni e Giovanna Taormina, rappresentante della Epilscan, società che si occupava del conferimento dei rifiuti sull'isola che avrebbe creato una enorme discarica abusiva.

Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo: inquinamento ambientale, falso, truffa, omissione d'atti d'ufficio, frode in pubbliche forniture. "Si tratta di imputazione provvisorie - hanno precisato il procuratore capo, Luigi Patronaggio, e il sostituto Alessandra Russo - in attesa di ulteriori verifiche".