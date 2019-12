Deposito di farmaci nel mirino del Nas: attività sospesa, denuncia e multa

Avrebbero effettuato movimentazione di medicinali, in entrata e in uscita dal deposito all'ingrosso di farmaci, in assenza del direttore tecnico che era in ferie. Il Nas di Palermo, a conclusione degli accertamenti eseguiti con l'Arma dei carabinieri, ha ottenuto dall’assessorato regionale alla Salute la sospensione dell’autorizzazione e la temporanea chiusura di deposito all’ingrosso di farmaci. Per la violazione, il legale responsabile della struttura è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Si tratta di controlli periodici disposti dal ministero della Salute sulla tracciabilità dei farmaci. Durante una verifica, i carabinieri del Nas di Palermo hanno accertato che mancava il direttore tecnico poiché in ferie.

L'attività è stata bloccata temporaneamente: bisognerà trovare un sostituto o attendere che rientri dalle ferie il direttore tecnico che esegue i necessari controlli sui prodotti in entrata o in uscita, di qualsiasi genere: da banco, da prescrivere, farmaci stupefacenti. E' stata fatta una multa da 6 mila euro.