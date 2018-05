Depliants pubblicitari "selvaggi", resuscitata l'ordinanza: è "guerra"

“L’ordinanza per eliminare i volantini selvaggi è già operativa. Sono previste pesanti sanzioni”. Lo ha annunciato, dopo che dopo che ci lavorava dalla fine di marzo scorso, l’assessore comunale all’Ambiente Nello Hamel che sta cercando, e su tutti i fronti possibili, di ridare decoro alla città dei Templi.

“Abbiamo cercato di non vessare i ragazzi che lavorano, ma perseguiremo pesantemente i “mandanti” che non controllano i sistemi di distribuzione” – ha spiegato l’amministratore - . Sono già partite, fra l’altro, le notifiche ai supermercati e ai centri commerciali. “Non vogliamo far perdere il lavoro a nessuno, ma non è nemmeno tollerabile – ha spiegato Hamel - che i depliant pubblicitari vengano lasciati nei tergicristalli delle auto e messi alla rinfusa nelle cassette della posta o addirittura sotto i portoni di ingresso”.