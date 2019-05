Guida senza patente o assicurazione, alcool e droga: dieci persone nei guai

Controlli nelle strade dell’Agrigentino. Le pattuglie della polizia hanno fermato diversi soggetti. Sono in tutto dieci, le persone denunciate per diversi reati. I controlli rientrno negli ordinari servizi di vigilanza stradale.

Nello specifico, durante i servizi finalizzati al contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o psicotrope, venivano deferiti alla locale Procura della Repubblica:

D.R.S., di anni 46, residente a Licata, con un valore di 1,63 g/l, privo di patente e copertura assicurativa del veicolo; M.G., di anni 22, residente a Grotte, con un valore di 0,92 g/l, neopatentato; G.R., di anni 18, residente a Favara, con un valore di 0,94 g/l, neopatentato, beccato insieme ad altri 2 su una moto; M.C., di anni 26, residente a Favara, con un valore di 1,10 g/l, neopatentato da 2gg; A.G., di anni 21, residente a Camastra, con un valore di 1,51; C.R., di anni 57, residente a Favara, con un valore di 0,96, con patente scaduta e veicolo privo di copertura assicurativa; G.R., di anni 53, residente a Agrigento, segnalato alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti ex art. 75 DPR 309/90 e denunciato alla locale Procura per guida sotto effetto di stupefacenti.

Sono stati anche deferiti alla locale Procura della Repubblica: F.S., di anni 25, residente a Campofranco, ai sensi dell’art. 256bis D.Lgs 152/2006 per combustione illecita di rifiuti, in un terreno adiacente alla Kilometrica 37,400 della SS189; F.A., di anni 58, residente a Palma di Montechiaro, ai sensi dell’art. 334 C.P., per inosservanza degli obblighi di custodia di un motociclo sequestrato ai fini della confisca, rinvenuto con il solo telaio e la targa, privo di altri elementi meccanici e accessori; C.S., di anni 64, residente a Serradifalco, ai sensi dell’art. 495 C.P., per aver esibito documentazione falsa agli agenti operanti.