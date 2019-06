Denunciato un organizzatore di eventi, il sindacato Uilpa: "Rispettate le leggi"

E’ stato denunciato un organizzatore di eventi. La vicenda è stata messa alla luce dal sindacato Uilpa dei vigili del fuoco. Nel dettaglio, è stato deferito un promotore di eventi che ha omesso di dare il preavviso all’autorità di pubblica sicurezza. Il sindacato, inoltre, ha fatto presente che al teatro Samonà di Sciacca qualcosa non è andato per il verso giusto.

“Siamo venuti a conoscenza di un fatto grave – fanno sapere dal sindacato - che desta scompiglio e lascia poca interpretazione a quelli che sono le considerazioni degli Enti pubblici e privati nei confronti della nostra amministrazione, in special modo quando si tratta di ‘sicurezza’ durante quello che sia uno spettacolo e manifestazione che essa sia all'aperto o all'interno di un teatro come fatto notare in questo specifico caso. Ci risulta che qualche mese prima fosse stato vandalizzato, gli stessi avrebbero svuotato gli estintori a polvere al suo interno e rotto una porta d'emergenza, non sappiamo quindi neanche se gli stessi fossero stati ripristinati e la porta riparata, dato che il suddetto teatro per vari motivi ad oggi ci risulta essere chiuso. Vogliamo ricordare ai vari organizzatori responsabili quali sono i loro doveri e leggi in ambito antincendio altrimenti ci chiediamo, dove andremmo a finire?”.