"Sono stato accoltellato", la polizia scopre che mente: denunciato 17enne

Si presenta alla polizia di Stato, con le braccia tutte tagliuzzate, e sostiene d’essere stato ripetutamente accoltellato. Senza alcuna remora, attribuisce la responsabilità ai gestori della comunità d’accoglienza di cui è ospite e ad alcuni immigrati sistemati nella stessa struttura. I poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento – coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino – nel giro di poche ore riescono però a fare chiarezza, a stabilire come effettivamente siano andati i fatti, e denunciano, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo, il diciassettenne gambiano.

Un giovanissimo immigrato che dovrà, adesso, rispondere delle ipotesi di reato di minacce aggravate e calunnia. Il diciassettenne è stato anche ricollocato in un’altra struttura d’accoglienza: da Agrigento è stato trasferito a Palma di Montechiaro.

Alle 10 circa di martedì, il diciassettenne gambiano si è presentato in Questura. Aveva tutte le braccia tagliate ed ha raccontato agli agenti d’essere stato picchiato e ripetutamente accoltellato dai gestori della comunità d’accoglienza e da alcuni immigrati ospiti sempre della stessa struttura. I poliziotti hanno fatto trasferire il ferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno dato diversi punti di sutura alle braccia, e hanno avviato accertamenti, verifiche e indagini. L’obiettivo era, naturalmente, uno soltanto: fare chiarezza immediatamente e identificare gli eventuali responsabili di quell’aggressione e accoltellamento.

Sono stati sentiti subito i gestori della struttura d’accoglienza, ma anche alcuni dei migranti ospiti. Nel giro di pochissimo tempo, gli agenti sono riusciti a ricostruire cosa effettivamente fosse accaduto all’interno della struttura. Il diciassettenne – stando a quanto è stato ricostruito dalla polizia di Stato – è rientrato nella comunità d’accoglienza alle 3,30 della notte fra lunedì e martedì. Pare che non abbia trovato il portafogli e avrebbe iniziato ad accusare alcuni compagni di stanza. Il diciassettenne avrebbe, a questo punto, preso un coltello e, accusando, avrebbe iniziato a minacciare tutti. Poi pare che sia scappato dalla struttura e dunque, alle 10 circa di martedì, si è materializzato in Questura dove ha, appunto, denunciato tutto e fornito la sua versione.

Una versione che non è stata ritenuta vera. Pare, fra l’altro, che il diciassettenne abbia dei problemi con le sostanze stupefacenti. Sembra probabile, dunque, che il giovane immigrato sia rimasto tagliuzzato durante le concitate fasi di minaccia o che possa essersi autonomamente ferito.