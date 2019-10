Case popolari di via Martiri di via Fani, completata la demolizione

Le case popolari di largo Martiri di via Fani non esistono più. Sono state infatti completate le operazioni di demolizione degli edifici, destinati appunto all'abbattimento perché costruiti con calcestruzzo depotenziato.

La notizia è riportata sul Giornale di Sicilia in edicola oggi. In settimana, adesso, si definiranno i dettagli tecnici per la rimozione delle fondazioni degli immobili demoliti. Poi potrà partire la fase di ricostruzione di sessanta alloggi che dovrebbe essere terminata entro settembre del 2020. L'importo complessivo dell'appalto per l'edificazione di 10 palazzine è di quasi 8 milioni e mezzo di euro.