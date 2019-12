Ex stabilimento Aster, addio al degrado: sono partiti i lavori di recupero della struttura

Sono iniziati da un paio di giorni, dopo anni di abbandono e difficoltà operative, i lavori di eliminazione di quanto resta dell'ex stabilimento balneare "Aster" di San Leone, per lungo tempo individuabile come luogo di degrado della frazione balneare.

Le operazioni, rimaste bloccate prima per problemi alle concessioni demaniali e poi per un sequestro da parte della magistratura, sono adesso partite a pieno ritmo e stanno riguardando in questa fase l'eliminazione di tutte le parti ammalorate e in abbandono, a partire dalle cabine in cemento in disuso, applicando in tal senso quanto ordinato già dal Comune di Agrigento.

Il progetto di recupero dovrebbe prevedere una generale risistemazione della struttura, valorizzata tra l'altro dal recente restyling dell'adiacente piazza Giglia. "Recuperato un altro tratto di mare a San Leone - commenta il sindaco Firetto -. Un intervento sul paesaggio che si attendeva da lungo tempo. È partita questa mattina l'opera di bonifica. Dissequestrata l'area dello stabilimento balneare dell'Aster, si avvia a completamento il programma di recupero della vista sul mare di piazza Giglia. Era una situazione che perdurava da due anni, fin dalle origini del progetto di riqualificazione. Ottenuto il dissequestro la ditta sta procedendo alla bonifica di cui è onerata. Ultimato l'intervento potremo affermare che la riqualificazione di quel tratto è completa. Come tutti ricordano in estate, e non solo, l'area era stata scambiata per latrina e discarica, ed era divenuta luogo di ogni genere di nefandezza".