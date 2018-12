Democrazia partecipata 2018, ecco le nuove possibili scelte

Democrazia partecipata 2018, il Comune pubblica il bando per raccogliere le segnalazioni dei cittadini, ma dimentica la data di scadenza. Nella giornata di oggi la giunta comunale ha infatti deliberato gli atti che consentiranno l'utilizzo di circa 13.600 euro provenienti dalla Regione Siciliana per iniziative individuate con forme di "democrazia partecipata", quindi veri e propri piccoli referendum sia on line che fisici.

Le possibili scelte saranno 6, e non si tratta nemmeno di cose particolarmente nuove: servizio civico in favore di persone disagiate; celebrazione dei 2600 anni dalla fondazione di Agrigento; una statua bronzea di Pirandello in movimento; supporto economico a studenti meritevoli; interventi sui bagni pubblici; organizzazione eventi "Estate agrigentina". Al momento non è indicata la data entro la quale si deve provvedere a presentare le proposte, dato che questa sarà probabilmente individuata dal dirigente in un secondo momento, sicuramente entro l'anno.