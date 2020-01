Valorizzazione di Punta Bianca, Mareamico nomina un consulente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Mareamico Agrigento ha conferito l'incaricato di "Delegata alle relazioni istituzionali per il dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" alla dottoressa Valentina Dell'Aira.

La professionista agrigentina, laureata in lingue e letterature straniere moderne, ha già collaborato per National Geographic, per un documentario sulla Valle dei Templi.

Il suo primo incarico per Mareamico sarà quello di valorizzare l'area di Punta bianca, che da troppi anni attende di diventare riserva naturale.