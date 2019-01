Si delimita area di parcheggio in piazzale Gaie di Garaffe

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sono iniziati stamattina i lavori per la delimitazione dell’area di parcheggio nel piazzale di Gaie di Garaffe, di fronte la sede dell’Ufficio circondariale marittimo. Il Comune di Sciacca ha ottenuto la concessione a utilizzare l’area demaniale interna per la creazione di circa 300 stalli di sosta per autovetture. L’area esterna rimane in uso alla Capitaneria di Porto. Per delimitare i due spazi, si è deciso di collocare delle barriere new jersey.