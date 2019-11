Via Vallicaldi, torna il degrado: rispuntano i rifiuti tra i vicoli del centro storico

Il commercio di stupefacenti sembra aver definitivamente abbandonato l'area grazie alle operazioni di polizia, ma la presenza di rifiuti, quella, sembra non voler mollare la presa.

A denunciarlo sono i residenti, i quali sono ormai esasperati rispetto ad una situazione che sembra praticamente senza uscita.

"Abbiamo più volte segnalato il problema - dicono - ma non è cambiato nulla". Le bonifiche, onestamente, vengono periodicamente realizzate, ma di fatto non bastano per eliminare tutti i problemi dato che non intervengono sulle cause. La quantità di rifiuti abbandonati è diminuita, certo, ma la frequenza con cui questi si "manifestano" è rimasta abbastanza alta da costituire ancora un problema.