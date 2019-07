Vullo denuncia: "Zona di Cozzo Mosè ostaggio del degrado"

Via Mattia Pascal nella zona di Cozzo Mosè ostaggio del degrado. A denunciarlo è il consigliere comunale Marco Vullo che chiede al sindaco, agli assessori alla Ecologia e Sanità ed agli organi competenti dell’Asp di Agrigento di intervenire con urgenza..

"La porzione di terreno in questione in cui è presente anche un edificio abbandonato e stata letteralmente trasformato in una vera e propria discarica, cospicua la presenza di eternit e materiale di risulti - continua - oltre alle erbacce e rifiuti di ogni genere che fanno da contorno ad uno scenario desolante, risultando essere alto il rischio igienico sanitario per i residenti della zona. Questo è l’ennesimo esempio di abbandono e degrado in cui versano i quartieri della città di Agrigento: si continua a registrare l'inadeguatezza di governare questi fenomeni da parte delle autorità preposte e non in ultimo anche il governo Firetto e la sua Giunta, sempre di più incapaci di sanare le problematiche che attanagliano i quartieri che continuano a rimanere abbandonati a se stessi”.