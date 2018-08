"Buche in strada e asfalto inesistente", degrado in via Cavalcanti

Strade dissestate e in totale abbandono. La segnalazione arriva da un lettore residente in via Guido Cavalcanti, una traversa di via Lombardia, nel Villaggio Mosè. "Erbacce, strada con buche enormi, asfalto inesistente dissesto totale, oneri e tasse però pagate alla grande - scrive il lettore - . Venite a controllare personalmente e filmare questa zona completamente abbandonata e turisti che vengono a passeggiare".