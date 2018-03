Erba alta in pieno centro, i residenti: "Il sindaco si è dimenticato di noi"

In via Fratelli Cairoli, in pieno centro abitato, il degrado urbano la fa da padrone. La scalinata è quasi impraticabile ed i residenti della zona contestano il sindaco: “Sembra – dicono – si sia dimeticato di noi”.

La via Fratelli Cairoli si trova sotto la via Manzoni, una delle zone più popolose della città. I cespugli invadono la scalinata, rendendo impraticabile la zona.

Non solo degrado urbano, ma anche il rischio di zecche e zanzare è dietro l’angolo, per questo i residenti hanno voluto farsi sentire. La zona è piena di cespugli, ed i cittadini adesso sono davvero stanchi.