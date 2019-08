"Piazza IV Novembre trasformata in un dormitorio", esplode la protesta dei residenti

Degrado urbano in piazza IV Novembre a Canicattì, i cittadini dicono "basta". A raccontare la tensione vissuta in questi giorni nel paese dell'Uva Italia è il quotidiano La Sicilia.

A far esplodere la protesta, che già covava sotto la cenere, una foto diffusa via social di un uomo, verosimilmente di origine romena, abbandonato su un vecchio materasso trasportato lì chissà come. Lo stesso si sarebbe infatti adagiato comodamente davanti agli increduli passanti. Non sarebbe però l'unico caso del genere: quell'area è diventata infatti un vero e proprio bivacco, tanto che il Comune, raccontano sul quotidiano catanese, ha già sollecitato l'intervento della Prefettura per riportare l'ordine.