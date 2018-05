Via le erbacce e strade pulite, Agrigento cambia volto: è "effetto" Giro d'Italia

La città si rifà il look. Già da questa mattina le strade dell’Agrigentino sono state quasi tutte ripulite. Domani Agrigento accoglierà il Giro d’Italia. La città è in fermento, dalle prime luci del mattino gli operai comunali stanno lavorando senza sosta. La città sarà sotto gli occhi puntati delle telecamere di ogni dove.

La piazza Vittorio Emanuele, punto di partenza della 101esima edizione del Giro d’Italia è stata tirata a lucido. Nel centro cittadino, sistemate anche diverse buche e bonificate anche altrettante zone. Il degrado urbano, dove è stato possibile, si è preso una pausa.

La via Imera è stata in parte ripulita, stessa sorte per la via Crispi. Non è mancata l’ironia del web, a farla da padrone è ancora una volta Satira Agrigentina, che con diverse foto montaggi ha voluto ricordare come gli agrigentini stanno vivendo questa vigilia di grande pulizia e decoro della città.

Questa mattina nel salotto buono della città, si sono anche visti diversi turisti in bici.

Domani si aspetta il grande esodo per un evento che coinvolgerà centinaia di visitatori o semplici appassionati. La viabilità sarà rivoluziona. Tutti i varchi saranno presidiati. In campo, fra Agrigento, Porto Empedocle e Sciacca, ci saranno oltre 500 appartenenti alle forze dell’ordine. Ma, all’opera, ci saranno anche i volontari della Protezione civile. Della staffetta alla carovana del “Giro d’Italia” si occuperà, naturalmente, la polizia Stradale di Agrigento e del distaccamento saccense.