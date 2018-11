Dalla riqualificazione al totale abbandono, la "triste" storia di piazza Lena

Prima la riqualificazione, adesso il totale abbandono, è il triste epilogo di piazza Lena. Il restauro, pressoché incompleto, ha dimenticato la fontana e le luci. Ad oggi nessuna di queste cose risulta essere la “protagonista” della centrale piazza Lena. Non mancano all’appello neppure i rifiuti dimenticati.

A segnalare il degrado è l’associazione “Centro storico di Agrigento”. Il degrado di una delle piazze più in vista della città, fa arrabbiare gli agrigentini che chiedono a gran voce, controlli e multe per chi sporca o non si prende cura della zona.