Degrado in città, associazioni turistiche e produttive chiedono interventi

Associazioni turistiche e produttive chiedono al sindaco di Agrigento un incontro perché si rimedi ai problemi (e ai danni) provocati dalla raccolta differenziata. Il confronto è stato chiesto con una lettera, firmata da Abba, Assohotel, Assoturismo, Cna, Consorzio Turistico Valle dei Templi, Federagit Agrigento, Fiavet Sicilia, ed altre sigle. “Purtroppo – scrivono nella nota - si registrano ancora gravi disservizi che ci inducono a chiedere un incontro urgente con lei e il suo assessore per affrontare una serie di questioni”. Tra queste, “gli incivili che continuano a trasformare gli angoli del centro e gli slarghi delle periferie in discariche a cielo aperto”, ma, anche, il “mancato spazzamento delle vie cittadine, disservizio che trasforma le medesime in un indecoroso spettacolo che, purtroppo, viene offerto ai passanti e ai turisti”, il “degrado ambientale conseguente alla raccolta differenziata”, “La differenziata – concludono - è un serio problema, in tilt. Pur riconoscendo l’impegno profuso da codesta amministrazione, ci pare indifferibile affrontare la discussione sugli interventi comunali da adottare”.