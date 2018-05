Il comando di Villaseta cade a pezzi, l'allarme dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco protestano per il degrado del comando di Villaseta. I rappresentanti provinciali di categoria dei sindacati Fp Cgil, Fns Cisl, Confsal e Conapo, rispettivamente Vincenzo Moscato, Giuseppe Rinoldo, Francesco Celauro e Angelo Tripodo, hanno scritto una lettera al prefetto di Agrigento, Dario Caputo, al commissario straordinario del Libero Consorzio, Girolamo Di Pisa, ed al sindaco Lillo Firetto, chiedendo un tavolo tecnico "per la discussione e la risoluzione dell'urgente problematica riguardante la sede del comando che ormai da anni versa in stato di abbandono per mancata manutenzione dell'ente proprietario 'Libero Consorzio Comunale di Agrigento'".

Nella lettera, i sindacati segnalano, tra le criticità, "distacchi improvvisi di intonaci dai cornicioni di copertura; ossidazione delle armature di parte di pilastri e travi; crollo parziale di porzione della recinzione; ammaloramento della parete di calcestruzzo delle riserve idriche antincendio; distacco di intonaco dal soffitto dal locale tecnicoadiacente la vasche di acqua; mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione esterna, guasti frequenti dell’impianto elettrico, distacchi improvvisi e repentini del rivestimento delle piastrelle dei bagni, dissesti della pavimentazione esterna dei piazzali, pavimentazione interna in alcuni punti non aderente al supporto, fuori servizio due cancelli (ingresso area uffici e uscita automezzi di soccorso), infiltrazioni di acqua piovana nelle camerate e nell'autorimessa, chiusura di alcune batterie di bagni e docce".

Inooltre, la procedura di acquisizione dell'immobile - proseguono i sindacati - è ferma per "mancata presentazione della documentazione propedeutica dal parte dell'ente proprietario".