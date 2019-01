Arriva il decreto: autorizzati altri 5 corsi di laurea al "Toscanini"

E' arrivato all’Istituto musicale "Toscanini" di Ribera il decreto del ministero dell’Istruzione che autorizza altri cinque corsi di laurea di secondo livello per l’indirizzo jazz, i bienni di basso elettrico, batteria e percussioni jazz, canto jazz, chitarra jazz e per l’indirizzo classico il biennio di musica da camera.

L’accreditamento dei nuovi bienni era bloccato dal 2012-13. Per il Toscanini quello attuale è un ottimo momento con le iscrizioni che sono arrivate a quota 300. In precedenza erano stati autorizzati anche i nuovi corsi universitari pop rock. Intanto, sono rientrati da Roma i talentuosi studenti del Toscanini Francesco Tamburello e Marco Alongi che hanno partecipato, il primo come leader della sottosezione A, al concerto svoltosi nella capitale tenuto dall’ orchestra di chitarre del Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretta da Tonino Battista. Insieme a loro c’era il docente Luca Nostro, chitarra solista, nell’ambito di un’ imponente produzione curata dalla Fondazione Musica per Roma dell’Auditorium Parco della Musica. I concerti si sono svolti nella splendida cornice del Parco Auditorium della Musica e nel giardino degli aranci di Roma.