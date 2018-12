"Valanga" di debiti fuori bilancio: settanta da votare entro il 31 dicembre

Prove tecniche di discussione del bilancio in Consiglio comunale, e l'atmosfera non è affatto serena. A scaldare gli animi sono gli ormai costanti debiti fuori bilancio, che, nella seduta di ieri, sono stati elemento di profondo dibattito. E così non poteva non essere, dato che i consiglieri si sono visti recapitare, tra "capo e collo" 19 debiti fuori bilancio, 16 dei quali inseriti all'ordine del giorno solo ieri e da discutere in via d'urgenza, non potendo contare nemmeno sul parere della commissione Bilancio, la quale in larga parte si è poi astenuta anche dal votare i punti in aula ad eccezione del consigliere Gioacchino Alfano.

I componenti della commissione presieduta da Marco Vullo contestavano infatti un "colpevole ritardo nella trasmissione dei superiori debiti" che potevano essere inviati in aula già a fine settembre e che invece hanno atteso all'ufficio di gabinetto del sindaco per mesi prima di giungere alla Presidenza del Consiglio comunale lo scorso 11 dicembre. Cosa sia successo lo ha provato a spiegare in aula lo stesso dirigente finanziario: quei debiti hanno avuto "un incidente", perché di fatto si sono persi per strada nel tragitto tra un ufficio e l'altro.

Un fatto che ha provocato durissime reazioni da parte dei consiglieri di opposizione, anche considerato che in Aula bisognerà approvare i documenti propedeutici al bilancio previsionale 2018 e poi quest'ultimo, probabilmente il prossimo 28 dicembre e, soprattutto, preso atto del fatto che rimangono almeno un'altra sessantina di debiti che potrebbero piovere addosso ai consiglieri. Se va detto che il ritardo ha portato la presidente Daniela Catalano a contestare il lavoro degli uffici, tanto da parlare di "indecenza" e il segretario generale a chiedere chiarimenti all'operato dei dirigenti e funzionari per un fatto "tristissimo", a scaldarsi è soprattutto la voce dell'opposizione, ad eccezione di Forza Italia, che sulle tematiche del bilancio sembra pronta a sostenere l'Amministrazione, muovendosi in una sorta di "terra di mezzo", come detto dal consigliere Gianluca Urso.

Un appoggio, a ieri, inutile, dato che sono stati gli stessi consiglieri "filogovernativi" (impossibile parlare di maggioranza, numericamente parlando) a sfuggire alla spicciolata appena ci si è resi conto che il numero legale stava per crollare. Fatto che è accaduto, riaggiornando tutto a stasera. Così alla fine profetiche suonano le parole del consigliere Gerlando Gibilaro, che, ironicamente, ha detto che i debiti fuori bilancio rappresentano un bene per alcuni consiglieri che, in assenza di argomenti, hanno almeno qualcosa da votare.