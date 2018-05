Debiti con Ato/Srr, la Regione invia commissari in 19 Comuni per recuperare milioni di euro

Debiti verso le Ato Srr, la Regione Siciliana continua ad inviare i propri commissari ad acta nei confronti dei Comuni agrigentini. L'ultima ondata di decreti è stata firmata ieri e riguarderà 19 comuni in totale.

Tra questi, certamente, il debitore più pesante è il Municipio di Licata, che deve alla Regione oltre 2 milioni di euro. Gli altri centri, in ordine sparso, sono: Racalmuto (oltre 520mila euro), Porto Empedocle (oltre 350mila euro), Palma di Montechiaro (oltre 1 milione e 110mila euro), Naro (circa 900mila euro), Montallegro (circa 22mila euro), Lampedusa e Linosa (52.800 euro), Joppolo Giancaxio (34.500 euro), Grotte (oltre 400mila euro), Favara (oltre 300mila euro), Comitini (7900 euro), Castrofilippo (circa 70mila euro), Casteltermini (1 milione e 100mila euro), Canicattì (947mila euro), Campobello di Licata (376mila euro), Cammarata (circa 370 mila euro), Camastra (74mila euro), Agrigento (270mila euro) e Aragona (540mila euro). I commissari potranno adottare, previa ricognizione degli atti, in via sostitutiva all’Ente “ogni provvedimento utile (ivi comprese variazioni di bilancio, piano di rientro ecc) per addivenire al totale versamento delle somme dovute alla gestione commissariale”.