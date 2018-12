La Dea bendata si ferma l'Agrigentino, il Superenalotto "regala" 37mila euro

Di certo sarà un Natale speciale per il fortunato vincitore. La Dea bendata torna a baciare l’Agrigentino. Questa volta “colpo” da 37mila euro per una schedina vincente convalidata a Menfi. Location fortunata è stata la Tabacchi Safina in via Michelangelo 61. L’ultima sestina vincente è stata realizzata lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, l’ultimo Jackpot è invece quello da 130 milioni di euro realizzato lo scorso 17 aprile a Caltanissetta.