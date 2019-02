Poche nascite, l'Agrigentino perde residenti: ecco la città del domani

Dal 2012 al 2018 la provincia di Agrigento ha perso oltre ottomila residenti. Il dato, registrato da Istat, vede un crollo da 446.520 a 438.276 abitanti, anche se la città dei Templi risulta in controtendenza. Infatti il capoluogo è cresciuto dai 58.238 abitanti del 2012 ai 59.329 dello scorso anno.

Un piccolo "boom" demografico che però non è frutto delle nascite (il saldo naturale, calcolato sottraendo le morti dal dato dei bambini nati vivi è di -232, il più alto tra quelli riscontrabili sul territorio) ma che nasce da una parziale migrazione di ritorno e, soprattutto, dalla crescita de numero di cittadini extracomunitari: nel 2012 gli stranieri in città erano 861 e quelli in provincia 9396. Oggi, secondo Istat, sono oltre 1718 nel capoluogo e 15.292 in tutto il territorio dell’Agrigentino, un dato da rivedere al rialzo data comunque la presenza non riscontrabile degli irregolari.