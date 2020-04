I contagiati da Covid-19 salgono a 115, un agrigentino ricoverato a Malattie infettive

C’è un paziente dell’Agrigentino che, nelle ultime ore, è stato ricoverato a Malattie infettive dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. A darne notizia è il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. E ad essere trasferito al presidio ospedaliero Nisseno è stato anche un secondo paziente dell’ospedale di Mussomeli dove era ricoverata la novantenne di Casteltermini che è deceduta per pregresse patologie e che è risultata positiva al Covid-19 con un tampone post-mortem. “Completati i tamponi dei pazienti ricoverati a Mussomeli.

Undici sono risultati essere negativi al tampone, mentre 2 sono risultati positivi. Quest’ultimi, pur non avendo alcuna sintomatologia riconducibile al Coronavirus, vengono trasferiti al presidio ospedaliero Sant’Elia – ha reso noto il dg dell’Asp Alessandro Caltagirone - . Restiamo in attesa del risultato complessivo dei tamponi degli operatori dell’ospedale di Mussomeli” Aumentano, per Agrigento e provincia, intanto i guariti: 5 in più rispetto ad ieri e adesso sono complessivamente 55.

Stando al report fornito dall’Asp, i contagiati – su 3.614 tamponi effettuati – sono 115, uno in più di ieri: il familiare dell’infermiere trentenne di Casteltermini. I soggetti dimessi in strutture di Lowcare sono in tutto 3. Per quanto riguarda, invece, le persone in quarantena sono in tutto 35.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco il dato comune per comune: Agrigento 13, Aragona 1, Caltabellotta 1, Camastra 1, Campobello di Licata 5, Canicattì 6, Casteltermini 2, Favara 4, Lampedusa e Linosa 1, Licata 8, Menfi 12, Montallegro 1, Naro 1, Palma di Montechiaro 9, Porto Empedocle 6, Raffadali 3, Ravanusa 4, Realmonte 1, Ribera 8 Santa Margherita di Belice 3, Sciacca 23, Siculiana 1.