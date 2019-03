Un manager favarese nel Regno Unito, Dario Cavallaro: "Ho lottato, ma sogno di tornare"

Sei un imprenditore, uno studente, un pizzaiolo o anche un "cervello" in fuga? Abbiamo deciso di dare voce agli agrigentini fuori sede. Le loro esperienze, i loro racconti e le loro storie possono essere da esempio per chi ha voglia di tornare o anche di restare. Dedicheremo uno spazio settimanale, un focus che serva a raccontare le vite ormai lontane dall’ombra della Valle dei Templi. Un microfono aperto a tutti, una volta a settimana. Se un agrigentino fuori sede? Raccontati ad AgrigentoNotizie. Per questo terzo appuntamento settimana, abbiamo dato voce a Gerlando Marchetta.

Ad aprire i passi spesso è la tenacia ed il coraggio. Lasciare la propria città non è facile, ma quando a chiamare forte è l’ambizione e dei progetti di vita, allora le scarpe diventano più pesanti e la strada da percorrere è tanta. Gli esami, i colloqui e mezzo mondo nella testa.

Il nostro nuovo volto della settimana si chiama Dario Cavallaro, è favarese e lavora nel campo della sicurezza informatica per la Cisco. Guida un team e vive in Inghilterra da più di quattro anni. Parla tre lingue ed anche lui ha voglia, un domani, di fare ritorno nella sua città del cuore.

"Vivo in Inghilterra da più di 4 anni, ho vissuto per 8 anni a Milano. Ho sempre lavorato nel campo della sicurezza informatica, ho sempre saputo che per avere successo nel campo avorativo non sarei dovuto rimanere nell'Agrigentino, purtroppo. Da quando mi sono spostato in Inghilterra sono riuscito pure a fare volontariato in scuole e università spiegando l'importanza di conoscere lingue diverse. Io parlo l'inglese, il tedesco ed il francese. Mi piace diffondere l'importanza della sicurezza informatica e l'impatto che essa ha nella vita di tutti noi".

- Perché hai scelto di lasciare Agrigento?



"Principalmente per lavoro. Otto mesi prima della discussione della mia tesi di laurea iniziai a guardarmi attorno per trovare un lavoro. Ovviamente sapevo cosa mi sarebbe piaciuto fare, ma non volevo tagliarmi da subito le gambe. Quindi decisi di mandare curriculum in tutta Europa. Poco dopo una società a Milano mi contattò per un colloquio. Fra esami - ne feci 6 in quel periodo - , tirocinio e tesi, riuscii a ritagliarmi del tempo per andare a fare 2 colloqui a Milano, che mi portarono ad avere un contratto di lavoro formato con quell'azienda 3 mesi prima della laurea. Fu così che mi trasferii a Milano il giorno dopo la discussione della tesi di laurea".

- Cosa cambieresti di Agrigento?