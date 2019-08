Daria, l'agrigentina è il volto Peroni: il suo viso fa il giro del mondo

Si chiama Daria Modica Amore, è agrigentina ed il suo volto sta facendo il giro del mondo. Modella, fisico statuario e bellezza mediterranea, la modella argrigentina è l'immagine italiana della Peroni nel mondo. Una delle principali aziende in Italia nella produzione di birre, ha scelto il volto della bella agrigentina. Lo spot, che va in onda in ogni dove, vede "sfilare" Daria Modica Amore.

Non è la prima volta che la giovane figlia della Valle dei Templi, viene scelta da dei marchi importanti nel mondo. Negli anni, l'agrigentina, è stata il volto di Dolce e Gabbana, Vodafone e Huawei. Lavori e riconoscimenti importanti che hanno lanciato, la modella, nel mondo della moda e dello spettacolo.