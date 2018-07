Danno erariale al Comune di Porto Empedocle? La Corte dei Conti ha assolto Firetto e Alesci

La sentenza è stata emessa. La Corte dei Conti ha assolto il sindaco di Agrigento, nonché ex sindaco di Porto Empedocle, Lillo Firetto e l'allora dirigente finanziario del Municipio empedoclino, Salvatore Alesci. Il Comune di Porto Empedocle dovrà pagare 5.500 euro di spese legali in favore di Firetto - che è stato difeso e rappresentato dagli avvocati Carlo Commandè e Andrea Ciulla - e 7.500 euro in favore di Alesci.

Non si conoscono, naturalmente, ancora le motivazioni. Ma dopo quasi un anno arriva al termine il fuoco di speculazione politica alla quale, ad Agrigento come a Porto Empedocle e in tutta la regione, è stato sottoposto l'attuale capo dell'amministrazione della città dei Templi: Lillo Firetto.

Stimando un danno erariale per complessivi 3.037.122,23 euro, la Procura regionale della Corte dei Conti aveva citato in giudizio - era l'ottobre dello scorso anno - l'ex sindaco di Porto Empedocle, nonché attuale primo cittadino di Agrigento, Lillo Firetto e l'allora dirigente finanziario del Municipio empedoclino, Salvatore Alesci. Ai due veniva contestato di aver utilizzato anticipazioni di liquidità - ottenute dalla Cassa Depositi e Prestiti nell'anno 2014 - per far fronte a spese correnti del Comune di Porto Empedocle contravvenendo all'obbligo legale della destinazione dei fondi ricevuti. Quei soldi, insomma, - stando all'accusa - sarebbero stati utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle previste. E proprio a quei soldi sarebbe, in qualche modo, collegabile la successiva dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Porto Empedocle.

L'udienza - davanti la sede giurisdizionale - s'è tenuta lo scorso 28 febbraio. E da allora, non s'è saputo più nulla. Oggi, la sentenza: assolti Firetto e Alesci.