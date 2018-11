Ricognizioni dei danni del maltempo a Licata, le segnalazioni entro il 3 dicembre

Stabilita una data di scadenza per segnalare i danni causati dal maltempo degli ultimi tempi. Il sindaco Giuseppe Galanti ha comunicato che entro e non oltre il 3 dicembre 2018, i privati o titolari di attività economiche o produttive che hanno subito danni, potranno presentare una segnalazione all'ufficio di Protezione Civile del Comune.

Per la segnalazione gli interessati, a seconda della tipologia dei beni, dovranno utilizzare le seguenti schede: B – ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato; C – ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive.

Le schede, compilate e sottoscritte, corredate da fotocopia di un documento d'identità, devono essere indirizzate all'ufficio di Protezione Civile del Comune di Licata e spedite tramite: pec: protocollo@cert.comune.licata.ag.it; a mezzo raccomandata del servizio postale; consegnate direttamente a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 in via Giarretta snc 92027 Licata.

L’amministrazione comunale, in una nota, “sottolinea che le segnalazioni sono prodotte ai fini della ricognizione e non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della Finanza pubblica per il ristoro dei danni”.

Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio di Protezione Civile.