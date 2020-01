Venti di tempesta su tutta la provincia: ovunque alberi abbattuti e danni

Non c'è l'ormai conosciutissima "allerta meteo", ma ugualmente c'èun allarme di condizioni meteo ritenute avverse e quindi potenzialmente pericolose. Nella giornata di oggi, l'Epifania, erano infatti già previsti "forti venti con possibili raffiche di burrasca", che stanno provocando diversi danni e disagi in tutta la provincia.

Innumerevogli gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco soprattutto per alberi abbattuti al suolo dalla furia del vento. Uno, di grandi dimensioni, si è schiantato nella notte su alcune auto in sosta al viale della Vittoria, mentre altri sono crollati tra Casteltermini e Raffadali. Si segnalano inoltre insegne pubblicitarie divelte a Grotte e lungo la statale 115. Gli uomini dei vigili del fuoco sono intervenuti inoltre in un'abitazione a San Giovanni Gemini, dove il maltempo ha sfondato alcuni vetri. Ad Aragona il vento ha divelto la copertura di un tetto.

Non si sono comunque fortunatamente registrati feriti e i danni alle cose sarebbero complessivamente abbastanza lievi.