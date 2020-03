Le avverse condizioni metereologiche, hanno causato disagi in diversi centri dell’hinterland dell'Agrigentino. Numerose sono state le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuco.

Le raffiche di vento hanno sradicato diversi alberi. Paura in via Manzoni, ma anche lungo la via Passeggiata Archeologica. Danni anche a San Leone ed in via Mongitore, a Villaseta.

Danni a causa delle raffiche di vento, sradicato un albero in centro città

In via Picone invece, vigili del fuoco in azione per la messa in sicurezza di un cornicione pericolante mentre lungo il viale Sicilia, le forti raffiche hanno causato la caduta di un palo dell’illuminazione pubblica. Punti luce abbattuti anche a Favara e Raffadali. Fortunatamente, in nessuno dei problemi causati dal maltempo e che hanno richiesto l’intervento dei pompieri, si sono registrate persone ferite.

La conta dei danni, alberi caduti e cornicioni pericolanti: raffica di chiamate ai vigili del fuoco