"Danni dall'estrazione di un catetere", chiesto risarcimento di 66mila euro all'Asp

Chiede all'Asp di Agrigento un risarcimento di 66mila euro, perché avrebbe subito un danno a seguito dell'estrazione di un catetere vescicale. I fatti - si legge sul quotidiano La Sicilia - risalgono al periodo compreso tra l'estate del 2016 e l'autunno del 2017. L'uomo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva e di chirurgia dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Dopo il tentativo di un'istanza di mediazione non andata a buon fine, l'uomo ha citato in giudizio l'Asp per accertare le responsabilità.