Danni al settore turistico, convocata assemblea aperta con la deputazione

Danni al settore turistico, via ad un'assemblea con tutta la deputazione agrigentina regionale e nazionale, del territorio provinciale.

L'incontro è stato organizzato per sabato 29 febbraio da Confcommercio, Confesercenti, Cna e Consorzio Turistico Valle dei Templi, per "valutare possibili interventi legislativi o di intermediazione politico-istituzionale presso il governo siciliano e di Roma rispetto ai drammatici effetti che il coronavirus sta provocando sull’intera economia turistica". L’incontro si terrà alle ore 10 all’Hotel della Valle.

"Le continue prenotazioni annullate e la paralisi della mobilità dei flussi turistici - dicono in una nota - non fanno dormire sonni tranquilli agli operatori del settore. Tante le proposte da mettere sul tavolo del sindaco di Agrigento, non appena avremo la possibilità di incontrarci, per venire incontro alle difficoltà del momento, che si traducono nella necessità di fronteggiare l’inevitabile contrazione delle entrate, ma anche nello scongiurare licenziamenti e riduzioni, destinate inevitabilmente a metterebbe in ginocchio l’intera economia locale".

L'assemblea sarà comunque aperta a tutti i comparti produttivi del settore turistico e alberghiero.