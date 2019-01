Nuovo vaso distrutto in centro città, vandali ormai fuori controllo

Ci risiamo. Approfittando della praticamente più totale impunità, ignoti hanno distrutto un nuovo vaso ornamentale al viale della Vittoria. I vandali, hanno sradicato il pesante oggetto, posto ai lati del marciapiede sud della "passeggiata" cittadina e lo hanno lanciato giù in via Crispi. Fortunatamente, nonostante l'arteria sia intensamente trafficata, nessuno è rimasto ferito, segno probabilmente che i fatti sono avvenuti in piena notte, quando nessuno transitava da quelle zone.

Si tratta ormai dell'ennesimo atto di questo tipo: è ormai da alcuni anni che quei vasi - che sono stati sostituiti integralmente dopo i numerosi danneggiamenti che li avevano quasi fatti "estinguere" - diventano oggetto di "attenzioni particolari" da parte di ignoti, i quali possono contare sulla più assoluta impunità.

Ad oggi infatti nessuno è mai stato individuato per quei fatti, né tantomeno si è - nonostante le numerose richieste - pensato ad un potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadina in quell'area.

Il vaso danneggiato era stato donato dall'ex assessore comunale Beniamino Biondi, il quale ha già provveduto a chiedere all'Accademia di belle arti di sostituire l'oggetto, fatto che é avvenuto questa sera. Lo stesso Biondi ha annunciato la volontà di denunciare il fatto alle autorità competenti.

