Giochini di villa Bonfiglio danneggiati, Firetto: "Deficienti all'opera"

Sono stati danneggiati e resi pericolosi i giochini per bambini di villa Bonfiglio. La notizia è stata diffusa stamattina direttamente dal sindaco di Agrigento. "Deficienti d'inizio d'anno in azione - è il commento di Lillo Firetto -. Quei giochini erano stati acquistati con sacrificio grazie ad una associazione di mamme, 'Principi e principesse' Rete di Cristina, una iniziativa congiunta con il Comune. La città cresce con l'azione di ciascuno. La città siamo noi - conclude Lillo Firetto".

Le condizioni degli elementi di arredo urbano, secondo il Comune, sono tali da non rendere più possibile un utilizzo in sicurezza (sono stati rimossi alcuni bulloni e alcuni perni ecc), pertanto l'area è stata interdetta per evitare che i piccoli possano farsi male. Quando e se verranno fatti gli interventi di sistemazione non è ancora chiaro, ma di certo c'è che il Consiglio comunale ha più volte chiesto all'Amministrazione di spostare queste attrezzature in piazza Cavour, trattandosi non solo di un'area poco fruibile nelle ore serali, ma soprattutto eccessivamente "interna", tanto da essere spesso mal frequentata. La zona, comunque, stando ai progetti dell'ente dovrebbe essere in futuro nuovamente monitorata con sistemi di videosorveglianza.