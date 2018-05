Cani randagi distruggono diverse auto in sosta, Favara è sotto choc

Favara deve far fronte ad una nuova emergenza. Nella notte scorsa sono state danneggiate diverse automobili. Questa volta a colpire non è stata la mano dell’uomo, le macchine parcheggiate in un vicolo della centrale via Roma, sono state danneggiate da dei cani, presumibilmente, randagi. Gli abitanti della zona sono esasperati, qualcuno conta più di mille euro di danni, per un’abitudine che sta attanagliando e mettendo in ginocchio i residenti del vicolo Saieva.

“Ci chiediamo – riferiscono i residenti – cosa potrebbero fare questi cani ad un uomo. Siamo pronti a denunciare tutto ai carabinieri”. I residenti hanno anche fatto un accorato appello al tg satirico di “Striscia la Notizia”. Gli abitanti della zona sono esausti ed impauriti. La notte scorsa una delle auto prese di mira trasportava una carrozzina per disabili.

Il portabagagli danneggiato è rimasto bloccato e per questo, i disagi sono stati innumerevoli. “Se mai volessimo scappare – riferiscono i residenti – non potremmo neanche farlo”.