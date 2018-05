Danneggiata l'auto del sindaco Carmelo Pace, individuato l'autore

La Bmw del sindaco di Ribera Carmelo Pace è stata danneggiata nella giornata di oggi da parte di un soggetto che è stato già individuato e denunciato alle forze dell'Ordine. L'uomo sarebbe stato già autore di un precedente danneggiamento che aveva riguardato l'auto della moglie del sindaco crispino. L'autore del gesto è stato individuato grazie a dei testimoni e delle telecamere del sistema di videosorveglianza.

"Non si tratta di un atto intimidatorio, dato il soggetto in questione - spiega Carmelo Pace -. Detto questo, credo che i sindaci siano rimasti ad oggi l'unico avamposto dello Stato sui territori insieme al prefetto. Siamo il parafulmine di ogni disperazione: da una bolletta che non può essere pagata, all'assenza di lavoro, passando per presunte ingiustizie subite, tutto si riversa su di noi. E questo non è più tollerabile."