Danneggiamenti a causa del torrente Mandrarossa, in arrivo 700mila euro

Sono un centinaio le case danneggiate per colpa dello straripamento della torrente Mandrarossa, tutte concentrate nella località Lido Fiori. La Protezione civile avvierà i lavori di messa in sicurezza per un valore di 726mila euro. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, le risorse sarebbero state già decretate.

"C’è già riscontro per una prima tranche di 396 mila dice il vice sindaco, Ludovico Viviani -. Siamo costantemente in contatto con la Regione – aggiunge il vice sindaco - che ci assicura che da qui ad alcune settimane sarà operata, grazie a queste risorse, la pulizia del vallone”. Lo scorso novembre quella zona è stata fortemente colpita dal maltempo, per facilitare l’uscita dalle abitazioni i vigili del fuoco hanno anche utilizzato dei gommoni.

"La Regione è intervenuta con tempestiva per risolvere una situazione più che mai grave. avevamo giù fatto presente alla Regione – afferma l’amministratore – della necessità di un intervento sul torrente Mandrarossa prima dei fatti del 3 novembre. Menfi è tornata alla normalità già una settimana dopo l’evento del 3 novembre – spiega Viviani – e abbiamo rimesso in sesto le strade urbane ed extraurbane che limitavano la viabilità. Rimangono i danni strutturali per i quali abbiamo già chiesto l’intervento della Regione. Tutto quello che potevamo fare, con i mezzi e gli uomini del Comune, coinvolgendo tanti volontari, è stato fatto". Uno degli ultimi interventi effettuati è stato quello di rimozione di materiali ingombranti da Lido Fiori.