Da Milano a Porto Empedocle in bici: l’impresa sportiva di Ugo e Pongo

Da oltre due settimane è in sella ad una biciletta, in compagnia dell’inseparabile Pongo, un simpatico Jack Russel di 10 anni. E' partito da Milano e dopo aver attraversato lo stivale è giunto nell'agrigentino, terra d’origine della moglie. Protagonista dell’impresa è Ugo Curia, impiegato 54enne originario di Partinico con un’innata passione per lo sport. Una tenda da campeggio e qualche effetto personale, sono l’equipaggiamento in dotazione.

A chi gli chiede quali sono le motivazioni di questa impresa, Ugo dice di aver intrapreso questo viaggio perché spinto dall’amore per la natura e per la vita. Dopo più di mille chilometri di pedalate, Curia è arrivato a Porto Empedocle dove ha incontrato alcuni parenti. Il tempo di una breve sosta e "l'insolito" equipaggio è ripartito per un'altro obbiettivo: compiere il giro completo della Sicilia seguendo le strade tracciate sulla linea di costa.