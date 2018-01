"Cuorearmato" scala le classifiche, il songwriter Daniele Magro: "Le canzoni sono come dei figli"

Il suo singolo sta scalando le classifiche, "CuoreArmato" è una delle nuove proposte più ascoltate. L’agrigentino e songwriter Daniele Magro si racconta a Tgcom24.

“Il mio nuovo brano? L’ho voluto fortemente - ha detto - . Ho scritto di getto il testo questa melodia, è un testo personale e grafico. E’ nato dalla voglia di scrivere una canzone che portasse questo titolo. Cuorearmato è un titolo scelto e cercato, per me ha un significato molto importante”.

E sulla sua vita da compositore, Magro ammette: “Le canzoni di repertorio sono molto importanti, sono il tuo pane. Ho cominciato a scrivere delle canzoni per me, ma poi ho avuto diverse occasioni. I brani sono come dei figli, è stato anche difficile abituarmi a ‘dare’ una canzone ad un artista che poi potesse cantarla. Il successo ti fa anche piacere, è una cosa bella e poi inizi a conviverci”. Daniele Magro ha scritto per grandi artisti come Emma, Marco Mengoni e Alessandra Amoroso, la sua scalata verso il successo è iniziata da un po’.