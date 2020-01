"Cuochi d'Italia", Mareme Cissé sei un fenomeno: la chef vola in finale

Mareme Cisse: sei un fenomeno. La lady chef senegalese e titolare del ristorante agrigentino “Ginger” continua la sua scalata verso il successo. La giovane cuoca ha strappato il pass per la finale nel format televisivo “Cuochi d’Italia”. La trasmissione è condotta dallo chef stellato Bruno Barbieri.

Dopo il successo del "Cous Cous fest" a San Vito Lo Capo, la lady chef, conquista una finale assai prestigiosa. Mareme ha stupito i giudici con una minuziosa preparazione di un piatto tipico senegalese il “Thiebou Dieune”: riso, pesce e pomodoro, ma anche spezie e verdure.

Il suo piatto è stato scelto e applaudito dal giudicato da Gennaro Esposito. La senegalese ha conquistato 19 punti, ed è volata in finale. La prossima puntata sarà trasmessa questa sera alle 19:30. "Veramente non ci credo ancora. Sono in finale". Questo il commento della lady chef.