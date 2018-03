Cultura della legalità, gli alunni del "Fermi" in Questura parlano di Beppe Montana

La polizia di Stato, nell’ambito delle iniziative promosse con gli istituti scolastici, per condividere obiettivi e strategie di sviluppo della cultura della legalità, ha promosso un laboratorio di scrittura “A scuola con un poliziotto” riservato agli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore ai quali è stata assegnata la seguente traccia da sviluppare: “Delineare la figura di un rappresentante della polizia di Stato che con il suo fulgido impegno possa costituire un positivo esempio nell’affermazione del principio di legalità”.

Alcune classi del secondo anno dell’istituto “Enrico Fermi” di Agrigento, hanno individuato quale figura da tratteggiare quella del commissario capo della polizia, Beppe Montana, agrigentino, capo della sezione “Catturandi” della Squadra Mobile di Palermo, ucciso in un vile agguato mafioso a Porticello il 28 luglio del 1985.

Un gruppo di studenti del secondo anno dello stesso istituto, guidati dai docenti Maria Portella e Stefano Urso, nella mattinata di oggi, sono stati in Questura dove hanno incontrato il capo di gabinetto del questore, Carlo Mossuto, al quale hanno posto svariate domande sulla figura di Beppe Montana, non soltanto relativamente al suo percorso professionale, ma anche in relazione a taluni aspetti della vita privata, essendo il capo di gabinetto, cugino del funzionario scomparso. Al termine dell’incontro, il vice questore aggiunto Mossuto ha donato agli studenti un portachiavi con il tricolore ed il logo della polizia.