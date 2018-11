Parcheggio di Cugno Vela, si va verso l'esternalizzazione della struttura

Dopo gli impianti sportivi, anche il parcheggio di Cugno Vela potrebbe essere destinato alle cure dei privati. La possibilità è stata confermata ieri mattina, durante il Question Time. Rispondendo ad una domanda della consigliera del M5S Marcella Carlisi, il vicesindaco Elisa Virone ha spiegato che già nei mesi scorsi, in primavera, l'amministrazione aveva dato indirizzo agli uffici di mettere a reddito l'unico parcheggio per bus turistici presente in città - e anche l'unico che questi dovrebbero utilizzare secondo le ordinanze comunali e il regolamento per l'imposta di stazionamento -. Tra le ipotesi, appunto, quella dell'affidamento a privati, che, come già avveniva in passato in gestione mista con il Parco Archeologico, garantivano ( o avrebbero dovuto) apertura e fruibilità.

Mentre si attende la traduzione in atti concreti degli "indirizzi", appare in ritardo anche ogni valutazione su azioni di risarcimento da muovere proprio contro l'ente regionale archeologico. In fase di riconsegna dell'area al Comune, infatti, si trovò una struttura in stato di totale abbandono, con gravi danni - sostiene il municipio - arrecati ad esempio ai bagni e alla pavimentazione. Era il giugno del 2017 quando l'allora dirigente dei lavori pubblici spiegò che sarebbe stata imminente la conta dei danni. Ad un anno e mezzo è sempre Virone ad aver annunciato che solleciterà gli uffici alle valutazioni di sorta.

“E' passato più di un anno dall'avvio delle procedure – ha commentato Carlisi -, è assurdo che non sia stato fatto”. La consigliera, inoltre, si è detta contraria all'ipotesi di esternalizzazione della struttura.