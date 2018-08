Cugno Vela, nessun progetto in Comune per il recupero della struttura

Nessuna proposta attualmente è stata avanzata agli uffici comunali per il recupero del parcheggio di Cugno Vela. A confermarlo durante i lavori della prima commissione consiliare, dedicati alla situazione degli impianti dedicati alla sosta in città, è stato il funzionario del settore Viabilità. La struttura, oggi in profondissimo stato di abbandono dovrebbe rappresentare il principale parcheggio per i bus turistici e per i camper che arrivano in città, con i primi che sono obbligati anche a pagare la tanto contestata tassa di stazionamento.

L'area è al momento priva di servizi e non accessibile ai mezzi a causa delle pessime condizioni in cui versa e dovrebbe trovarsi al centro di un contenzioso legale con il Parco archeologico, che attraverso un privato la gestiva fino a qualche anno fa. Nonostante una mozione votata dal consiglio comunale ancora oggi non sono stati però prodotti atti in tal senso né, appunto, si è pensato a recuperare la struttura.