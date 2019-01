L'ex Governatore di Sicilia Totò Cuffaro in Burundi, inaugurata una chiesa

E’ stata inaugurata in Burundi, una chiesa cattolica finanziata dall’associazione “Aiutiamo il Burundi”, di cui è presidente l’ex governatore di Sicilia, Totò Cuffaro, tornato in Africa proprio in questi giorni. I lavori di costruzione sono iniziati nel 2016.

“E’ stato emozionante avere partecipato alla messa di inaugurazione della chiesa che abbiamo finanziato – ha scritto sui suoi canali social, Cuffaro – è stato importante essermi accostato al sacramento della comunione in questa terra piena di povertà ma ricca di speranza”.

Cuffaro ha scelto il Burundi, nello specifico Mabay. L’ex presidente della Regione ormai da diversi anni - fin da quando uscì dal carcere - si dedica alla solidarietà e frequenti sono i suoi vaggi in Africa, per prendersi cura di orfani e di gente bisognosa.