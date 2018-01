Cua, Uil chiede un incontro a Busetta: "Istituire un tavolo tecnico"

Un incontro con il neo presidente del Consorzio universitario di Agrigento, Pietro Busetta, è stato richiesto da Gero Acquisto e Fabrizio Danile, della Uil Agrigento, per fare il punto "sull’annosa vicenda del Cua che vive da troppi anni una situazione di incertezza massima".

“Sulla vicenda Cua vogliamo iniziare l’anno nuovo - dicono i due sindacalisti - con uno spirito di massima collaborazione e di chiarezza per capire le reali intenzioni del Presidente sul futuro del diritto allo studio nella nostra provincia che è un pilastro, uno strumento di crescita e di cultura che non può essere disperso. Per tutto ciò chiediamo al presidente del Cua, Busetta non solo un incontro ma l’istituzione di un tavolo tecnico per un confronto aperto che guardi finalmente questo polo decentrato come sintesi di rilancio per il diritto allo studio".

"E il fatto che nel governo regionale Musumeci, due assessori in carica, Lagalla e Armao hanno guidato e diretto questa struttura accademica - proseguono i sindacalisti - può facilitare l’uscita da questa crisi. Infatti potrebbe essere un punto a favore per dare un netto cambio di passo allo status quo. Siamo fiduciosi che con la collaborazione di tutti qualcosa possa cambiare, anche se realisticamente vogliamo aspettare l’incontro e le azioni che si metteranno in campo per dare una definizione chiara al futuro stesso del Consorzio".