Consorzio universitario "Empedocle", è boom di iscrizioni per il nuovo anno accademico

Consorzio universitario di Agrigento, le iscrizioni aumentano a vista d'occhio e le preoccupazioni sul futuro della struttura, almeno nell'immediato, sembrano ormai un ricordo lontano.

Stando infatti alle primissime indiscrezioni, starebbero registrando ottimi risultati i nuovi corsi di laurea aperti da Palermo nella nostra città giusto quest'anno dopo un lungo periodo di incertezze. Primo per perferenze è Scienze dell’educazione per la prima infanzia, che è anche l’unico non a numero programmato e senza pre-esame che potrebbe a breve registrare il "tutto esaurito"..

In ordine troviamo poi Economia e amministrazione aziendale e Architettura e ambiente costruito, mentre stabili sono i numeri per quanto riguarda Servizio Sociale, l’unico corso “sopravvissuto” agli anni della “carestia”. Ottimi risultati ha già portato a casa invece il corso in Mediazione linguistico interculturale, realizzato dal Cua con Trisform-Agorà Mundi, che, nonostante il costo di iscrizione avrebbe già fatto registrare 45 adesioni.

Se il Cua non ha ancora avviato le procedure di trasferimento nel centro storico, come più volte annunciato, a fine mese ci sarà un'assemblea dei soci curante la quale si dovrebbe votare una presa d'atto dell'attuale costituzione del Cda, che in attesa delle decisioni della Regione - cui spetta nominare il nuovo presidente - è ancora quello dei mesi scorsi con il vicepresidente Giovanni DI Maida nel ruolo di reggente facente funzioni.