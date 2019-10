"Riaprire alla circolazione il viale", i commercianti chiedono interventi dopo il crollo

Riaprire "con immediatezza" il passaggio pedonale e veicolare del viale della Vittoria oggi impedito dall'area transennata dopo il crollo dello stabile "Vittoria 51". E' questa la richiesta che arriva dai commercianti, riuniti per iniziativa di Confcommercio Agrigento.

Il comitato dei commercianti, in particolare, ha manifestato malumore per l'assenza di "tempi certi sulla messa in sicurezza dello stabile e la conseguente riapertura al transito sia pedonale che veicolare del tratto di strada interessato". Preoccupazione è stata espressa soprattuto per l’avvicinarsi delle festività. In tal senso, è stato deciso di chiedere un incontro urgente al prefetto di Agrigento e, contestualmente, inviare una lettera, controfirmata da tutti i commercianti e residenti, per sollecitare la messa in sicurezza, il cui percorso è stato tra l'altro tecnicamente individuato.