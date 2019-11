"Cornicione compromesso e travi del tetto fradice", ecco le condizioni del palazzo crollato

Sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza del tetto del palazzo "Vittoria 51", al viale della Vittoria, oggetto di un grave crollo nelle settimane scorse, e quanto emerge ad oggi non fa stare tranquilli sulle condizioni della struttura.

A riferlirlo è il quotidiano La Sicilia in edicola oggi che parla di "cornicioni completamente compromessi, solai e travi di legno in gran parte fradici". Questo sarebbe il quadro fatto dagli operai della ditta "Altaquota" che si stanno occupando della rimozione delle parti ancora pericolanti della struttura. Il tetto, in particolare, sarebbe stato pronto a cedere.

Sulla vicenda, come noto, c'è un'inchiesta aperta da parte della Procura di Agrigento, che ha anche nominato un consulente per valutare le cause che hanno portato al crollo ed individuare eventuali responsabilità.